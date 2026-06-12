Universidad Católica entra en la pelea con Colo-Colo por fichar a Jean Meneses desde Limache

Colo-Colo desde hace rato que piensa en refuerzos de cara a la segunda parte de la temporada 2026, donde buscará seguir consolidándose como líder del Campeonato.

Una de las obsesiones que tendrían es el fichaje de Jean Meneses, figura del sorprendente Deportes Limache, cuya cláusula de salida es de $250 mil dólares.

Sin embargo, otro club grande del fútbol chileno podría frustrar las intenciones del conjunto albo al surgir como interesado en los servicios del extremo.

"La Católica y Colo-Colo quieren traer a Jean Meneses. Limache está dispuesto a soltarlo, pero la decisión es toda del jugador", informó el periodista Renzo Luvecce, especialista en mercado de pases en Chile.

"Universidad Católica también está en la pelea por Meneses. Lo contactaron, le ofrecen jugar Copa Libertadores y no tienen problemas en cancelar su traspaso", añadió la fuente.

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