Universidad Católica de la mano de Fernando Zampedri logra triunfo ante Barcelona en Copa Libertadores

Universidad Católica hizo su tarea. Pese a que le costó más de lo que se preveía ante Barcelona de Guayaquil (el equipo más débil del grupo D), que quedó con 10 hombres al inicio del encuentro, los cruzados lograron una importante victoria de 2-0 que no sólo lo catapultó al liderazgo en la Copa Libertadores, sino que, de paso, lo aseguró, como mínimo, su clasificación a la Copa Sudamericana.

Pero la UC tiene ambiciones mayores. Con sus 10 puntos, la escuadra chilena tiene un objetivo claro: clasificar a los octavos de final de la Libertadores.

Para hacerlo depende de sí mismo: con no perder el próximo jueves ante Boca Juniors en La Bombonera habrá conseguido su objetivo. Si cae, ahí su opción es que Cruzeiro (8) no le gane como local ante el ya eliminado Barcelona (3).



La Católica tiene argumentos para creer y en especial a un goleador de raza como Fernando Zampedri quien -con mascarilla por una fractura nasal- fue quien destrabó el duelo ante Barcelona.

La tempranera expulsión de Jhonier Chalá (9’) sin duda que marcó el trámite del partido.

Los cruzados supieron de inmediato que el rival de ahí para adelante tendría como misión sólo aguantar y por eso se desplegó con la idea de abrir surcos que lo llevaran al gol.

Pero a la UC le costó demasiado prevalecer, pese a tener el control total del partido. Su error pareció ser intentar más de aire que con la pelota al piso porque a la larga eso favorecía a una defensa como la ecuatoriana de gran envergadura física.

Había que buscar alternativas, caminos secundarios para que la Católica sentara preminencia ante un rival que, como está dicho, sólo estaba pendiente de no ser vulnerado.

Lo extraño es que fueron los ecuatorianos los que intentaron dar un giro al entrar a disputar el segundo tiempo.

Barcelona salió de sus posiciones y fue a presionar a la UC lo que por momentos confundió a los cruzados.

Pero no bastó. La Católica tuvo paciencia, siguió buscando y claro, Zampedri un vez más solucionó todas las dudas, las confusiones, los miedos que amenazaban en el Claro Arena.



Universidad Católica (2)

Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Daniel González, Eugenio Mena; Fernando Zuqui (Matías Palavecino, 75’), Jhojan Valencia (Cristian Cuevas, 86’), Jimmy Martínez; Clemente Montes, Fernando Zampedri (Agustín Farías, 86’) y Justo Giani (Juan Francisco Rossel, 75’). DT: Daniel Garnero.

Barcelona (0)

José Contreras; Byron Carabalí, Javier Báez, Jhonier Chalá, Gustavo Vallecilla; Byron Castillo (Héctor Villalba, 62’), Jefferson Intriago (Jonathan Perlaza, 46’), Jhonny Quiñónez (Jean Carlos Montaño, 80’), Matías Lugo, Jonathan Mina (Lucas Sosa, 46’); Darío Benedetto (Sergio Núñez, 62’). DT: César Farías.

Copa Libertadores (Fecha 5) Grupo D.

Estadio: Claro Arena.

Goles: Fernando Zampedri (UC, 76’ y 84’).

Expulsado: Jhonier Chalá (B, 9’).

Árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguay).

PURANOTICIA