Con gol de última hora, Cobreloa logra esforzado empate ante Recoleta

Cobreloa comenzó la disputa de la fecha 13 de la Liga de Ascenso como único líder, con 24 puntos.

Pero esa situación puede cambiar al término de la fecha tras el empate conseguido por los mineros como visitantes ante Recoleta (2-2). Ello porque Santiago Wanderers, San Marcos de Arica y Antofagasta (todos con 22 puntos) podrían igualarlo.

Pero, la verdad, pudo ser peor para Cobreloa porque estuvo a punto de perder y sólo rescató un punto ante los recoletanos en los minutos finales del encuentro.

El local se puso en ventaja a los 11 minutos a través de una insistencia de Germán Estigarribia luego de un córner.

Los nortinos, sin embargo, alcanzaron a reaccionar antes del fin del primer tiempo. A los 45’, poco después de un gol mal anulado para Recoleta por posición de adelanto inexistente de Estigarribia, Gustavo Gotti se inventó una pirueta circense en el área textil y marcó el 1-1 parcial.

Ya en el segundo tiempo, a los 65′, Recoleta se aventajó otra vez con el gol de Pedro Sánchez quien cabeceó luego de un centro desde la izquierda, tomó el rebote del portero Araya y puso el 2-1.

Parecía que el local se llevaba un valioso triunfo, pero Cobreloa igualó otra vez la cuenta a los 86’ con gol de Cristian Insaurralde.

PURANOTICIA