Universidad Católica confirmó interés en sumar a Guillermo Soto: "Nos gustaría tenerlo"

Universidad Católica oficializó a Agustín Farías como su segundo refuerzo para la temporada. Pero los "cruzados" no se quedarían solo ahí y ya tendrían visto a su siguiente objetivo.

Así lo reconoció el gerente deportivo José María Buljubasich, quien admitió que están tras los pasos del lateral derecho Guillermo Soto, quien atraviesa un opaco presente en el FC Baltika Kaliningrad de Rusia.

"No me gusta dar nombres, pero Guillermo se formó acá, sinceramente nos gustaría tenerlo, por lo tanto no voy a ocultar esa ilusión", indicó "Tati" en medio de la presentación del volante argentino.

En la misma línea, el exportero remarcó que "creemos que es un jugador que nos puede aportar en un puesto donde no tenemos a alguien concreto, nos falta alguien más de experiencia".

Respecto a cómo llevarán a cabo las negociaciones, el dirigente apuntó que "se conversa, se convence, tratamos de contar un poco de lo que significa el club, los desafíos, tanto a nivel local como a nivel internacional, que es parte de lo que puede seducir a un jugador".

Por último, señaló que "en el caso de Guillermo es volver a su casa, donde se formó, entonces ese es un poco el trabajo que estamos haciendo. Ojalá podamos lograrlo, es parte de lo que queremos buscar y ojalá lo podamos hacer".

PURANOTICIA