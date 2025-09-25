Universidad Católica confirmó amistoso contra selección de Uruguay en el Claro Arena

Al igual que otros clubes, Universidad Católica también aprovechará de disputar amistosos en este largo receso del Campeonato Nacional por el Mundial Sub 20.

Y ya tiene confirmado un duelo de lujo. Es que este jueves el conjunto cruzado sorprendió al anunciar en redes sociales que jugará ante la selección de Uruguay, elenco que enfrentó recientemente a la Roja por el cierre de las Clasificatorias y que selló su paso al Mundial 2026.

El duelo amistoso está programado para el domingo 12 de octubre a las 20:00 horas en el renovado estadio de San Carlos de Apoquindo.

El cotejo, el cual será el primero de carácter internacional en el recinto, se jugará tres días después de que la UC se ponga en el Campeonato Nacional con el encuentro ante Ñublense, pendiente por la 19° fecha.

Eso sí, según trascendió, el combinado charrúa estaría conformado solamente por jugadores del medio local, por lo que las grandes figuras del seleccionado uruguayo, como Federico Valverde del Real Madrid, no viajarían a Chile.

