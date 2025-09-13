Universidad Católica buscará extender su buena racha ante un Deportes Limache

A contar de las 20 horas de este sábado, Universidad Católica visitará el estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota para enfrentar a un complicado Deportes Limache, en un duelo clave para las pretensiones rojinegras de alejarse de la zona roja del torneo.

El elenco cruzado buscará extender su buen momento en la Liga de Primera, donde acumula tres victorias consecutivas, que sumado al empate con Deportes Iquique da un total de cuatro duelos invicto, números que tienen al equipo en el sexto puesto con 36 puntos.

Sin embargo, para esta jornada el cuadro estudiantil quedó sumamente diezmado por algunas lesiones y la nominación de varios futbolistas al Selección chilena sub 20, obligando al técnico Daniel Garnero a recurrir algunos juveniles y suplentes para el armado del once inicial.

Con este panorama, la UC saltaría a la cancha con Vicente Bernedo; Tomás Asta-Buruaga, Ignacio Pérez, Daniel González, Dylan Escobar; Jhojan Valencia, Alfred Canales, Cristian Cuevas; Diego Valencia, Fernando Zampedri, Clemente Montes.

En la vereda opuesta, los pupilos de Víctor Rivero con toda la presión encima ya que antes se medirán Unión Española y Audax Italiano y en caso de ganar, los hispanos superarían en la tabla a los cerveceros, que podrían salir al césped en puestos de descenso.

PURANOTICIA