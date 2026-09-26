Universidad Católica busca sellar su clasificación en Copa Chile ante Unión La Calera

La tarde de este sábado proseguirá la disputa de los octavos de final de la Copa Chile en su fase de partidos de vuelta y que se dio inicio el viernes con la clasificación de Colo Colo tras imponerse 1-0 a Audax Italiano.

Y sin duda que el encuentro que llama más la atención es el que se disputará a las 20 horas de este sábado en el Claro Arena entre Universidad Católica y Unión La Calera.

Cruzados y cementeros igualaron 1-1 en el partido de ida jugado en La Calera, por lo que nada está dicho.

Diego Flores será el árbitro del juego.

La jornada de la Copa Chile contará con otro encuentro.

A las 17.30 horas en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán, Ñublense tiene como misión revertir el 2-0 en contra que le propinó Puerto Montt en el partido de ida.

El ganador de esta llave será rival de Colo Colo en los cuartos de final del torneo.

El encuentro será dirigido por Matías Assadi.

PURANOTICIA