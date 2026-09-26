La Roja de Nicolás Córdova enfrenta a Canadá en el primero de tres amistosos

Los cuestionamientos al DT interino de la selección chilena, Nicolás Córdova, han sido permanentes y el entrenador -quien fue contratado y ejerce como Jefe Técnico de los equipos nacionales menores- sabe que en cada partido en que se sienta en la banca de la Roja adulta será analizado con especial interés.

Y Córdova enfrentará este sábado una nueva prueba de suficiencia cuando Chile salga a la cancha (20 horas) a enfrentar a Canadá en el BMO Field de Toronto, en el primero de los tres amistosos que tendrá Chile en la fecha FIFA que está en curso (los otros serán ante Estados Unidos y México, ambos en Norteamérica).

“El objetivo principal de estos tres partidos es tener competencia de alto nivel, son tres equipos mundialistas, por lo tanto, el nivel es muy alto”, apuntó el adiestador.

Pese a que como es ya un sello, Córdova no quiso confirmar la oncena que jugará la noche de este sábado en Canadá, un equipo probable sería con Lawrence Vigouroux; Felipe Faúndez, Iván Román, Benjamín Kuscevic, Gabriel Suazo; Vicente Pizarro, Rodrigo Echeverría; Darío Osorio, Agustín Arce, Lucas Cepeda; Gonzalo Tapia.

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