Cobreloa y Santiago Wanderers definen el liderato del Ascenso en Calama

La Liga de Ascenso está jugando sus tramos finales y este sábado, en el marco de la fecha 26, la disputa por el liderazgo y, por ende, el pasaje al ascenso directo, puede comenzar a definirse.

Y es que, a partir de las 15 horas de este sábado, en el estadio Zorros del Desierto de Calama y con arbitraje de Fernando Véjar, se verán las caras Cobreloa y Santiago Wanderers.

Los loínos, que ahora cuentan en su banca con nuevo entrenador (Mario Salas reemplazó a César Bravo) están segundos en la tabla con 42 unidades.

Los porteños, en tanto, que tienen entre sus filas a varios jugadores de la Sub 20 que disputó la final Intercontinental ante Real Madrid y que esta semana sufrieron la pérdida de su principal controlador, Reinaldo Sánchez, son por ahora los líderes del campeonato con 44 puntos.

La jornada de la Liga de Ascenso contempla otro partido: el que disputarán Unión San Felipe (22) que está luchando por no descender ante Deportes Copiapó (31) que aún aspira a llegar a la liguilla.

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