Unión La Calera cayó por goleada ante un Colo-Colo que vuelve a "zona internacional"

Ante un gran marco de público en el estadio Monumental, Colo-Colo ganó, gustó y le pasó por encima a una débil Unión La Calera para imponerse por 4-1 y seguir soñando la clasificación a Copa Sudamericana.

Con la derrota de Cobresal a manos del colista Deportes Iquique, al elenco albo se le abrió el apetito de conseguir una victoria para meterse en zona de torneos internacionales. Por lo mismo, el técnico Fernando Ortiz dispuso a lo mejor de su contingente, aunque sorprendió al dejar en la banca a Arturo Vidal.

Y la apuesta no pudo salir de mejor. A los 7 minutos, Lucas Cepeda fue recortando metros desde el sector derecho hacia el centro y sacó un zapatazo desde larga distancia que dejó sin reacción al portero Jorge Peña. Gran gol del seleccionado nacional.

A partir de ese momento, el dueño de casa no sacó el pie del acelerador y aumentó las diferencias a través de Javier Correa, quien definió tras un pase de Erick Wiemberg (16'), y luego, el propio delantero argentino se vistió de asistidor para habilitar a Víctor Felipe Méndez (24'), el volante eludió al guardameta y decretó la goleada en Macul.

El dueño de casa, contó con varias ocasiones para estirar las cifras pero entre la falta de finiquito de Correa (32' , 45+2') y las tapadas del arquero Peña (43' y 45+1') mantuvieron con vida a la escuadra calerana, que cambió el chip para afrontar el segundo tiempo del compromiso.

Martín Cicotello le llamó la atención a sus dirigidos en el entretiempo y con algunas modificaciones en la oncena, le dio un nuevo aire a su equipo, el cual acortó las distancias gracias a una conquista de Ignacio Mesías (55'), en medio airados reclamos del local por una supuesta mano previa dentro del área.

Si bien, los cementeros siguieron presionando en campo contrario, fueron incapaces de seguir descontando en el tanteador y en el epílogo, después de un increíble fallo de Marcos Bolados debajo del arco, Salomón Rodríguez (88') apareció para empujar la pelota y poner el definitivo 4-1.

El conjunto de Macul escaló hasta el séptimo puesto con 44 puntos, superando por diferencia de gol a Cobresal, y volvió a puestos de torneos internaciones después de nueve fechas. Por su parte, el combinado de la región de Valparaíso se estancó en el undécimo lugar con 29 unidades.

Este viernes 28 de noviembre a las 20:00 horas, Colo-Colo visitará a Cobresal en un compromiso clave en la lucha por quedarse con un cupo para la Copa Sudamericana.

Unión La Calera, en tanto, se verá las caras con Deportes Limache, elenco que buscará un triunfo para abrochar su permanencia en Primera División, desde las 18:00 del domingo.

Colo-Colo

Fernando De Paul; Mauricio Isla (Víctor Campos, 89'), Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Víctor Felipe Méndez, Tomás Alarcón (Arturo Vidal, 65'), Vicente Pizarro; Lucas Cepeda, Javier Correa (Salomón Rodríguez, 83'), Leandro Hernández (Marcos Bolados, 65'). (DT: Fernando Ortiz)

Unión La Calera

Jorge Peña; Christopher Díaz, Felipe Campos, Nahuel Brunet, Diego Ulloa; Erik de los Santos (Franco Lobos, 45'), Agustín Álvarez (Camilo Moya, 45'); Kevin Méndez, Enrique Méndez, Martín Hiriart (Ignacio Mesías, 45'); Sebastián Sáez (Leandro Benegas, 76'). (DT: Martín Cicotello)

Árbitro: Nicolás Millas



Estadio: Monumental, Macul

PURANOTICIA