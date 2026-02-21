Unión Española inicia su camino de retorno a Primera ante San Luis

El Primera B de Chile continúa su desarrollo este sábado con uno de los partidos más esperados de la fecha: el debut de Unión Española en el torneo de Ascenso, luego de su descenso desde la máxima categoría.

El conjunto hispano enfrentará a San Luis de Quillota a partir de las 18:00 horas en el estadio Santa Laura, en un encuentro que marca su regreso a la división de plata tras varios años en Primera División.

La caída al Ascenso se produjo después de una muy mala campaña en 2025, donde el equipo terminó penúltimo y sufrió una fuerte inestabilidad institucional al ser dirigido por tres entrenadores distintos: José Luis Sierra, Miguel Ramírez y Gonzalo Villagra. Este último se mantuvo en el cargo y será quien lidere el nuevo proceso.

La jornada sabatina comenzará al mediodía con el duelo entre Santiago Wanderers y Deportes Recoleta en el estadio Elías Figueroa, dando continuidad a un campeonato que arrancó el viernes con el empate 1-1 entre San Marcos de Arica y Deportes Santa Cruz.

Además, también se producirá el debut de Deportes Iquique, otro elenco descendido desde la Primera División, que recibirá a Unión San Felipe en el estadio Tierra de Campeones, completando así una jornada clave para los equipos que buscan regresar cuanto antes a la élite del fútbol chileno.

PURANOTICIA