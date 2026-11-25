El volante chileno podría dejar Colo-Colo a fines de año para partir a Norteamérica. San José Earthquakes ya habría presentado una propuesta formal por el jugador.
Tras su magra última etapa en el fútbol español defendiendo los colores de Cartagena, Tomás Alarcón regresó a Chile para revalorizarse.
Y lo hizo en Colo-Colo, donde pudo tomar camiseta de titular en 2025 y parte de 2026.
En total, el mediocampista este año sumó 2.612 minutos en cancha, disputando 40 encuentros, con un saldo de dos goles y cuatro asistencias.
No obstante, el jugador formado en O’Higgins perdió protagonismo en la parte final del año, por lo que a pesar de que su contrato se renovó en el "Cacique", ha trascendido que a fines de año podría emigrar a la Major League Soccer de Estados Unidos.
De hecho, en las últimas horas trascendió cuáles serían los equipos interesados en el volante central chileno: Nashville SC y San José Earthquakes.
Este último equipo ya le habría le presentado una propuesta formal al volante de 27 años.
Eso aún no está claro si el chileno se irá del elenco popular, sependerá de la opinión del DT Fernando Ortiz quien junto a la gerencia técnica está en pleno proceso de evaluación para la conformación del plantel para la temporada 2027.
PURANOTICIA