Un sobresaliente Fernando Zampedri instala a la UC en la final de la Supercopa de Chile

La temporada 2026 del fútbol chileno arrancó con la Supercopa como telón de apertura. En Sausalito, Universidad Católica dio el primer golpe: un 4-2 sobre Huachipato en la primera semifinal.

Si bien la UC dominó los primeros veinte minutos, cortando los circuitos laterales y el tránsito por el centro del campo, poco a poco Huachipato se fue acomodando para desarrollar el libreto entregado por Jaime García a sus jugadores.

Claro que antes, a los 8’ y 9’, Clemente Montes puso en aprietos a la zaga acerera con un doble desborde por la izquierda que fue bien neutralizado. Luego, a los 10’, un tiro libre de Matías Palavecino que se fue levemente por arriba del arco defendido por Rodrigo Odriozola, y un cabezazo de Fernando Zampedri, a los 19’, confirmaron que la apertura de la cuenta era cosa de minutos una vez que los cruzados estuvieran más finos para terminar las jugadas.

Sin embargo, Huachipato comenzó a crecer tras la media hora de juego. Un error de Eugenio Mena casi convierte en gol Lionel Altamirano, a los 32’. Siete minutos después, tras un balón filtrado de Ezequiel Cañete, el mismo Altamirano intentó dar un pase que resultó en un caprichoso rebote, le llegó nuevamente y venció al portero Vicente Bernedo.

A diferencia del primer tiempo, que tuvo un juego trabado y de lucha en mitad de terreno, el complemento mostró un partido más abierto, de ida y vuelta, que la UC definió en los últimos minutos.

La igualdad llegó a los 55’, a través de Fernando Zampedri. Remate de media distancia de Jhojan Valencia que no pudo controlar Odriozola y el goleador "cruzado" que solo tuvo que empujarla para el empate.

Cuando nuevamente los de la franja eran superiores, Cris Martínez consiguió un penal tras una mano de Daniel González, el cual fue transformado en gol nuevamente por Altamirano (67′).

Pero la Universidad Católica no se dio por vencida y a los 74, apareció Clemente Montes para igualar el marcador.

Parecía que el duelo se definiría por lanzamientos penales. Sin embargo, Fernando "Toro" Zampedri puso a la UC adelante en el marcador a los 90’ luego de una chilena de Montes que Odriozola solo pudo controlar parcialmente para dejar el balón libre en el área.

Y con Huachipato jugado entero en ataque, Justo Giani cerró la presentación de Católica con un 4-2 final, instalando al elenco de la franja en la final de la Supercopa que se disputará el próximo domingo.

U. CATÓLICA (4): Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo (69’, Tomás Asta-Buruaga), Branco Ampuero (82’, Juan Ignacio Díaz), Daniel González, Eugenio Mena; Jhojan Valencia (69’, Jimmy Martínez), Gary Medel, Matías Palavecino (93’, Diego Valencia); Clemente Montes, Fernando Zampedri y Cristian Cuevas (69’, Justo Giani). DT: Daniel Garnero.

HUACHIPATO (2): Rodrigo Odriozola; Renzo Malanca, Rafael Caroca, Lucas Velásquez, Maicol León; Claudio Sepúlveda (94’, Luciano Arriagada), Ezequiel Cañete (59’, Kevin Altez), Santiago Silva (72’, Nicolás Vargas); Claudio Torres (59’, Cris Martínez), Maximiliano Gutiérrez y Lionel Altamirano (72’, Maximiliano Rodríguez). DT: Jaime García.

ESTADIO: Sausalito, Viña del Mar.

ÁRBITRO: Franco Jiménez.

GOLES: 39’, Lionel Altamirano (HUA), 55’, Fernando Zampedri (UC), 66’, Lionel Altamirano (HUA, penal), 73’, Clemente Montes (UC), 90’, Fernando Zampedri, 95’, Justo Giani (UC).

