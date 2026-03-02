Tomás Barrios debutó con triunfo en qualy y sueña con el main draw de Indian Wells

Tomás Barrios (115° del ranking ATP) sueña con disputar por primera vez en su carrera el cuadro principal de Indian Wells, primer Masters 1000 de la temporada. Es que el tenista chileno quedó a un triunfo de cumplir el objetivo luego de debutar la noche de este lunes con un triunfo en la qualy del torneo californiano.

El nacional derrotó al local estadounidense Jagger Leach (1.360°), de 18 años e hijo de la leyenda norteamericana Lindsay Davenport, por un doble 6-3, tras una hora y 24 minutos de partido.

En la primera manga, el chillanejo necesitó de un quiebre en el cuarto game, y luego mantener sus turnos, para tomar ventaja. En tanto, en el segundo episodio ambos se quebraron una vez casi de entrada, pero después "Tommy" rompió el saque de su rival en el séptimo y noveno juego para sentenciar la victoria.

Con esto, Barrios avanzó a la segunda y última ronda de la qualy del Masters 1000 de Indian Wells, donde enfrentará el martes al ganador de la llave entre el canadiense Alexis Galarneau (219°) y el francés Luca Van Assche (105°).

Consignar que Nicolás Jarry (154°) quedó eliminado de manera increíble en la qualy tras caer frente al italiano Francesco Maestrelli (114°) por 6-4, 4-6 y 7-6 (7), en un partido donde desperdició cinco match points en el tiebreak.

En tanto, Alejandro Tabilo (40°) conoció su rival en el cuadro principal, pues el sorteo determinó que debute ante el complicado y promisorio español Rafael Jódar (103°).

PURANOTICIA