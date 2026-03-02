Jarry desperdició 5 match points en Indian Wells y sumó 11 derrotas consecutivas

Para no creer lo de Nicolás Jarry (154° del ranking ATP) en Indian Wells. Parecía que el chileno por fin dejaba atrás su pésima racha de derrotas, pero de manera increíble dejó escapar la victoria en su debut en la qualy del primer Masters 1000 de la temporada.

Es que el "Príncipe" cayó este lunes frente al italiano Francesco Maestrelli (114°) por parciales de 6-4 , 4-6 y 7-6 (7), tras dos horas y 37 minutos de un partido donde desperdició cinco match points en el tiebreak. Con esto, el criollo extendió a 11 derrotas consecutivas, considerando partidos de qualies y cuadro principal.

En la primera manga, el nieto de Jaime Fillol entregó su servicio en el quinto game, donde cometió dos doble faltas. Y si bien tuvo cuatro bolas de break en el décimo, no las pudo concretar y el europeo abrochó el parcial en su primer set point.

En el segundo episodio el santiaguino malogró cuatro puntos de quiebre en el cuarto game. Y cuando parecía que todo se encaminaba a un tiebreak, "Nico" consiguió una ruptura en el décimo juego para forzar a un tercer capítulo.

En el set final el cotejo estuvo bastante parejo y el nacional salvó un punto de quiebre en el noveno game. Al final, todo se resolvió en un desempate, donde el chileno llegó a estar 6-2, pero de manera increíble desperdició cinco match points y el triunfo fue para el italiano.

Con esto, Jarry sigue sin conocer la victoria desde el 4 de julio pasado, donde celebró por última vez en la tercera ronda de Wimbledon frente al brasileño Joao Fonseca.

Consignar que Tomás Barrios (115°) también debutará este lunes en la qualy del Masters 1000 de Indian Wells frente al joven estadounidense Jagger Leach (1360°).

