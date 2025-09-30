Ucrania y Panamá empataron en un opaco partido disputado en Valparaíso por el Mundial Sub-20

Ucrania y Panamá empataron 1-1, en un partido disputado en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, válido por la fecha 2 del Grupo B de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA.

La primera incidencia relevante llegó a los 3 minutos. El juez peruano Kevin Ortega sancionó penal a favor de Ucrania, tras una leve sujeción dentro del área sobre Oleksandr Pyshchur.

Acto seguido, el propio delantero remató potente de derecha, pero su disparo fue contenido por el guardameta panameño Cecilio Burgess. Sin embargo, la ejecución se repitió, ya que el arquero se adelantó. En la segunda instancia, los europeos cambiaron de ejecutante: esta vez fue Hennadii Synchuk, quien con un zurdazo cruzado y rasante abrió la cuenta.

El duelo se mantenía equilibrado, hasta que al minuto 36 llegó la igualdad. Los centroamericanos presionaron en la salida ucraniana, recuperaron el balón y Kevin Walder, cargado por la derecha, envió un centro que Gustavo Herrera conectó de cabeza para marcar el empate.

En el complemento escasearon las ocasiones claras en los arcos, primando el juego físico y la refriega en la zona media.

El más incisivo en cancha era el 10 europeo, Oleksandr Pyshchur, jugador del club húngaro Gyor, quien constantemente encaraba de frente al pórtico rival. Fue sustituido al minuto 80 pensando en la última fecha del grupo, a disputarse en tres días.

Destacar que a los 87’, ingresó el ucraniano Kristian Shevchenko, hijo del mítico exdelantero del AC Milán, Andriy Shevchenko, otrora goleador y Balón de Oro en 2004.

Con el paso de los minutos ambos equipos se neutralizaron y, en una actitud tácita, vieron como positivo el empate.

Con este resultado, Ucrania lidera la zona con 4 puntos, mientras que Panamá sumó su primera unidad, quedando en la tercera ubicación. A las 20:00 horas, Paraguay con 3 puntos, se enfrentará a Corea del Sur, que aún no suma.

La última fecha del Grupo B se disputará en simultáneo este viernes 3 de octubre a las 17:00 horas: Panamá se medirá ante República de Corea en Valparaíso, mientras que Ucrania jugará frente a Paraguay en el Estadio Nacional de Santiago.

