Ucrania venció a Paraguay y avanzó a octavos del Mundial Sub-20 como líder de su grupo

Ucrania venció por 2-1 a Paraguay en el duelo válido por la tercera y última fecha del Grupo B de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA. Tanto europeos como sudamericanos aseguraron su clasificación a los octavos de final.

En la primera fracción, escasearon las ocasiones de gol, lo que hacía pensar en un tácito acuerdo de no agresión, considerando que el empate favorecía a ambos equipos.

De todos modos, la primera aproximación clara fue para Paraguay a los 32’. Tras un tiro de esquina, Diego Caballero conectó un certero cabezazo, pero cuando el balón se aprestaba a cruzar la línea de gol apareció Oleksandr Pyshchur para despejar y evitar la caída de la portería ucraniana.

La chance más nítida para Ucrania también llegó desde un córner. Al minuto 44 y tras un centro al segundo palo, Oleksiy Gusiev cabeceó, pero su intento fue despejado por la zaga. En el rebote, Vladyslav Kysil probó en dos ocasiones dentro del área chica, pero nuevamente la defensa paraguaya logró despejar.

El complemento arrancó con un gol tempranero. Apenas 33 segundos después del reinicio, tras una vistosa jugada colectiva, Pyshchur habilitó de taco a Danylo Krevsun, quien asistió al recién ingresado Maksym Derkach (46’), el delantero con un sutil toque de derecha puso el 1-0 para Ucrania.

Ese tanto disipó cualquier sospecha de un pacto entre ambas escuadras, ya que el liderato del grupo quedaba en disputa.

A los 64’, Ucrania estuvo cerca de ampliar la ventaja: un remate de Gusiev rebotó en un defensor y el balón le quedó a Derkach, quien elevó su disparo por sobre el arco.

Sin embargo, cuando los europeos mostraban mayor dominio, llegó el empate albirrojo. César Miño recibió el esférico cargado por la izquierda y, al entrar al área grande, sacó un potente zurdazo que se desvió en Maksym Melnychenko, complicando al portero y decretando el 1-1.

El desnivel definitivo lo marcó Matvii Ponomarenko (80’). El volante encaró con balón dominado hasta la entrada del área y remató cruzado y rasante de derecha, batiendo a Insfrán para sellar el 2-1 final a favor de los europeos.

Con este resultado, Ucrania cerró como líder del Grupo B con 7 puntos, mientras que Paraguay se quedó con el segundo lugar al totalizar 4 unidades, misma cifra que Corea del Sur. Sin embargo, los guaraníes se impusieron en la tabla gracias a haber convertido 4 goles, uno más que los asiáticos, quienes finalizaron en la tercera posición. Panamá, en tanto, se despidió en el último puesto con apenas un punto.

De cara a los octavos de final, Ucrania se medirá el martes 7 de octubre a las 20:00 horas en Valparaíso ante el 3° del Grupo A, C o D. Por su parte, Paraguay jugará en Talca el miércoles 8 de octubre, también a las 20:00 horas, frente al 2° del Grupo F.

