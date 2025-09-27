Ucrania se impusó con lo justo sobre Corea en la partida del Mundial Sub-20 en Valparaíso

La selección de Ucrania superó por 2-1 a la República de Corea en el duelo inaugural del Grupo B de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, disputado en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

La primera aproximación de riesgo fue para los ucranianos, protagonizada por Yaroslav Karaman (11’), quien se internó por el pasillo central y remató desde fuera del área, pero su disparo se fue por sobre el travesaño.

El primer gol del encuentro y del torneo llegó a los 13 minutos. Los europeos, con una presión alta, recuperaron el balón y, tras una buena secuencia de pases, este llegó a Hennadii Synchuk, quien cargado por la banda derecha, se perfiló para la zurda y conectó un potente disparo rasante que abrió la cuenta en el marcador.



Los ucranianos controlaban las acciones y, tras una jugada iniciada desde su propia portería, Daniel Vernattus envió un centro que fue cabeceado por el espigado Oleksandr Pyshchur (16’), quien con un certero testazo aumentó la ventaja parcial a 2-0.

En el minuto 38, el técnico coreano solicitó la revisión del VAR por una eventual falta penal sobre un atacante, pero el árbitro del compromiso, Kylor Herrera, desestimó la acción.

La ocasión más clara para los asiáticos en la primera etapa estuvo en los pies de Taewon, quien, ante la salida del golero ucraniano, definió con un leve toque de derecha. Cuando el balón parecía ingresar, el defensor Gusev despejó desde la línea y evitó el descuento.



El segundo tiempo comenzó con un nuevo intento surcoreano: Sunwoo Ham (52’) convertía de cabeza tras un centro preciso, pero el tanto fue invalidado por fuera de juego a instancias del VAR.

El descuento asiático llegó al minuto 80, cuando Kim Myeongjun conectó de cabeza un tiro de esquina y acortó distancias. Desde entonces, Corea se volcó al ataque con centros y balonazos al área, pero sin lograr concretar, manteniéndose la ventaja europea de 2-1 hasta el final.

Con este resultado, Ucrania lidera el Grupo B con tres puntos. La zona la completan Panamá y Paraguay.

En la próxima fecha, programada para el martes 30 de septiembre, Ucrania enfrentará a Panamá a las 17:00 horas, mientras que Corea se medirá ante Paraguay a las 20:00, ambos encuentros en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

República de Corea: 1

Hong Seongmin; Sunwoo Ham, Seunggu Choi, Geonhee Lee, Junyoung Lim (Hyunseo Bae 46’); Minha Shin, Maho Chung, Byeongwook Choi (Baek Gaon 88’); Taewon Kim, Mingyu Baek (Seungmin Son 46’), Hyeonoh Kim (Kim Myeongjun 46’).

DT: Chang Won Lee

Ucrania: 2

Vladyslav Krapyvtsov; Oleksiy Gusiev, Maksym Melnychenko, Mykola Kyrychok, Daniel Vernattus (Vitalii Katrych 72’); Hennadii Synchuk, Bogdan Budko (Daniil Vashchenko 83’), Danylo Krevsun; Artur Shakh (17Maksym Derkach 72’), Yaroslav Karaman (Vladyslav KYSIL 90+1), Oleksandr Pyshchur (Matvii Ponomarenko 90+1).

DT: Dmitri Mikhaylenko

Árbitro: Keylor Herrera (Costa Rica)

Estadio: Elías Figueroa Brander - Valparaíso

