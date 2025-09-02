U. La Calera oficializó la salida del director técnico Walter Lemma por los malos resultados

Club Deportes Unión La Calera anunció la salida del director técnico Walter Lemma y su ayudante Andrés Navarro.

El equipo de la región de Valparaíso dio a conocer que el vínculo que mantenía con el entrenador argentino y su asistente "ha finalizado anticipadamente luego de mutuo acuerdo entre ambas partes".

Los "cementeros" agradecieron a ambos, "el profesionalismo entregado

durante su estadía en el equipo, deseándoles éxito en los siguientes

pasos que tomen para su carrera profesional".

El jefe técnico del fútbol formativo, Carlos Galdames, se hará cargo de la

dirección técnica del primer equipo "mientras se brabaja en la llegada de un nuevo entrenador".

Cabe señalar que la salida de Walter Lemma se produce luego de la derrota del equipo ante Palestino, en un partido disputado en el estadio Nicolás Chahuán Nazar, acumulando ocho fechas sin saber de victorias.

El trasandino sumó seis derrotas en los últimos ocho partidos de la Liga de Primera, además, también fue eliminado en la Copa Chile en octavos de final.

