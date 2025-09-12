U. La Calera derrota por la cuenta mínima a Everton que se estanca en la parte baja de la tabla

Unión La Calera logró superar a Everton por 1-0 en el estadio Nicolas Chahuán Nazar en una victoria que tuvo mucho de rehabilitación.

El encuentro marcaba el regreso de Martín Cicotello a la banca técnica "cementera" tras la partida de Wálter Lemma, quien no logró triunfo alguno en la segunda rueda.

Y se notó la motivación de los jugadores por mostrarse ante el nuevo jefe.

El conjunto local, en especial por el sector derecho, desde el comienzo ejerció presión ante los viñamarinos, lo que se tradujo en un dominio claro, aunque no traducido en grandes ocasiones.

El premio, en todo caso, llegó a poco de terminar el primer tiempo cuando un muy buen centro de primera de Kevin Méndez (otra vez por la derecha) tras cambio de frente de Erick de los Santos fue bien capitalizado por el joven atacante Martín Hiriart quien, pese a pegarle algo mordido, doblegó la resistencia del portero Ignacio González.

Everton parecía confundido, sin capacidad de respuesta. Por eso, de cara al segundo tiempo, tenía que cambiar.

Así, el DT Mauricio Larriera hizo entrar todo lo que tenía como fuerza de ataque pare revertir la desventaja. Y si bien pudo tener más control de la pelota, en momento alguno mostró siquiera cercanía para empatar. Los dueños de casa aguantaron a pie firme y casi siempre ganaron e la disputa cara a cara (en eso sobresalió el volante Camilo Moya).

Con este triunfo, los "cementeros" se alejan de la zona de descenso y se mantienen en la decimoprimera posición con 26 puntos. Por su parte, los "ruleteros" se estancan en la decimosegunda ubicación con 22 unidades, a solo cinco de Unión Española.

Unión La Calera lo consiguió. Se quedó con los tres puntos. Con el esfuerzo colectivo y con motivación extra logró darle crédito a la vieja máxima futbolera: equipo que estrena DT, no pierde.

Unión La Calera (1)

Jorge Peña; Javier Saldías, Felipe Campos, Nahuel Brunet, Diego Ulloa; Kevin Méndez, Camilo Moya, Erick de los Santos; Franco Lobos (Leandro Benegas, 69’), Sebastián Sáez (Ignacio Mesías, 91’); Martín Hiriart (Felipe Yáñez, 65’). DT: Martín Cicotello.

Everton (0)

Ignacio González; Lucas Soto, Ramiro González, Hugo Magallanes (Diego Oyarzún, 26’), Álex Ibacache; Sergio Hernández (Cristian Palacios, 60’), Enrique Serje (Joaquín Moya, 60’), Álvaro Madrid; Alan Medina, Sebastián Sosa (Nicolás Baeza, 83’) y Julián Alfaro (Rodrigo Piñeiro, 46’). DT: Mauricio Larriera.

Liga de Primera (Fecha 23).

Estadio: Nicolás Chahuán.

Gol: Martín Hiriart (ULC, 39’).

Árbitro: Francisco Gilabert.

IMÁGENES:

PURANOTICIA