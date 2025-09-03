U. La Calera confirmó la contratación de Martín Cicotello y vivirá su segunda etapa como entrenador del club

Apenas un día después de anunciar la salida del director técnico Walter Lemma, Unión La Calera anunció el regreso de un viejo conocido para afrontar lo que resta de campaña.

Se trata del argentino Martín Cicotello, entrenador argentino que debutó en los banquillos en la temporada 2023 precisamente con el cuadro "cementero", logrando una meritoria clasificación a Copa Sudamericana.

A pesar de esto, el trasandino fue cesado de su cargo al final del ciclo luego de sumar siete triunfos, cuatro empates y cinco derrotas en 16 encuentros. Después de eso, registró pasos por Independiente Rivadavia (2024) y Montevideo City Torque, siendo despedido en julio.

Desde la tienda calerana indicaron que el estratego "llega acompañado de su ayudante Emiliano Aquino y ya selló su vínculo con el club hasta el final de la temporada 2025".

Actualmente, Unión La Calera marcha en el undécimo lugar con 23 puntos, solo seis unidades por arriba de la zona de descenso.

(Imagen: @ulcsadpoficial)

