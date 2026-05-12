U. de Concepción se queda sin entrenador por segunda vez en el semestre: hizo oficial la salida de Leonardo Ramos

Universidad de Concepción decidió terminar con los rumores que han circulado en los últimos días y confirmó la salida del entrenador Leonardo Ramos, quien había llegado al club a fines de marzo para reemplazar a Juan Cruz Real, quien dio un paso al costado por motivos personales.

A través de un comunicado, el "Campanil" detalló que fue el propio adiestrador charrúa quien presentó su renuncia y esta fue aceptada por la directiva. Cabe destacar que el nombre del profesional ha surgido como candidato para la banca de Danubio de su natal Uruguay.

En la misma línea, desde el elenco penquista apuntaron que esta decisión "se produce tras la expresa voluntad del entrenador de no continuar en sus funciones y en consideración a los recientes resultados deportivos del primer equipo".

El paso del técnico por la UDEC fue sumamente breve, ya que había sido presentado oficialmente el pasado 26 de marzo. Durante este corto período, apenas alcanzó a dirigir en cinco partidos, dejando un saldo de una victoria, un empate y tres derrotas.

Desde la institución señalaron que mientras se busca a un entrenador definitivo, el cuadro "forero" estará a cargo de Álvaro Burgos y de Ricardo Viveros, histórico ex jugador de la institución.

(Imagen: @futboludec)

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