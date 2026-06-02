O'Higgins quiere recibir a Boca Juniors en El Teniente por la Copa Sudamericana: "Este estadio tiene todo"

O'Higgins deberá disputar los playoffs de la Copa Sudamericana para intentar avanzar a los octavos de final del certamen.

Eso sí, al frente tendrá un duro desafío al medirse con Boca Juniors de Argentina, que viene de ser eliminado de la Copa Libertadores por Universidad Católica.

De cara al cruce contra los "xeneizes", Matías Ahumada, uno de los dueños del "Capo de Provincia" y rostro visible como presidente del club, ya avisó que no desean moverse del estadio El Teniente de Rancagua, pese a que por reglamento de la Conmebol el recinto no cumple con el aforo mínimo de 20 mil personas para recibir el partido y el Estadio Nacional asoma como opción.

"El reglamento dice que aquí no puede jugar por una cuestión de aforo. Este estadio tiene todo, igual que un escenario internacional, salvo el aforo", comentó el empresario argentino tras la derrota frente a Everton.

De todas formas, el trasandino sostuvo que "ahora dependería de Conmebol que te digan, buena esta solicitud la puedo ver. Hay que prepararla (la solicitud) esta semana, tenemos a favor el tiempo, tenemos dos meses".

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