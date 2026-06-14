U. de Chile visita a Unión La Calera buscando revancha en el Campeonato Nacional

En el marco de la 15a fecha de la Liga de Primera, Universidad de Chile visitará desde las 15 horas de este domingo el estadio Nicolás Chahuán para medir fuerzas con Unión La Calera, colista del Campeonato Nacional que se transformó en la bestia negra del Romántico Viajero en el primer semestre.

Esto porque ambos equipos compartieron el Grupo D en la Copa de la Liga y en los dos encuentros los cementeros resultaron ganadores, imponiéndose por la cuenta mínima tanto en calidad de local como en visitante, resultados que a la postre le permitieron avanzar a semifinales.

Por el torneo de Primera División, en cambio, el elenco azul marcha noveno con veinte puntos, 16 por debajo de su archirrival y puntero Colo Colo, mientras que los caleranos son últimos con once unidades.

Para el choque de hoy, el técnico laico Fernando Gago recuperó al referente Marcelo Díaz y a Israel Poblete, quien había sido nombre fijo en la alineación hasta la lesión que le impidió seguir sumando minutos. En contrapartida, el estratego no podrá contar con Charles Aránguiz, quien presentó molestias físicas la semana pasada ante Audax Italiano.

Con esto en mente, los estudiantiles saldrían al terreno de juego con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Bianneider Tamayo, Franco Calderón, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Poblete, Agustín Arce; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez.

Los pupilos de Martín Cicotello, en cambio, buscarán salir del incómodo último puesto con una formación compuesta por Nicolás Avellaneda; Daniel Gutiérrez, Nicolás Palma, Yonathan Andía, Christopher Díaz; Yerko Leiva, Juan Manuel Requena, Bayron Oyarzo, Kevin Méndez; Sebastián Sáez, Matías Campos.

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