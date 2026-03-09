Arquero de San Luis de Quillota exige implementación del VAR en el Ascenso tras sufrir un nuevo error arbitral

Este domingo se vivió una nueva polémica arbitral en la Liga de Ascenso la cual fue decisiva para el empate a uno entre Rangers y San Luis de Quillota, partido disputado en el estadio Fiscal de Talca.

Cuando se jugaban los últimos minutos del primer tiempo, el árbitro Gustavo Ahumada cobró un penal inexistente en favor del dueño de casa por una simulación de Claudio Servetti, y que a la postre significó el 1-0 para los rojinegros.

Si bien la visita conseguiría la igualdad por medio de Fabián Pastenes (64'), poco antes se registró una mano en el área "piducana" que el colegiado desestimó como pena máxima para el cuadro "santo".

Tras el cotejo, el portero quillotano Nicolás Peranic señaló a TNT Sports que "el trámite del partido se inclinó para un lado por errores humanos. Como ya nos pasó el partido pasado (contra Curicó Unido) con un gol con la mano. Hoy hubo un penal que no existió".

"El árbitro se puede equivocar, pero esos errores nos costaron puntos. Está es una de las divisiones más competitivas de Sudamérica", agregó el exarquero de Universidad Católica y Deportes Limache.

Por último, el experimentado cancerbero remarcó que "necesitamos el VAR para que ayuden a los árbitros. Están las condiciones. Te condicionan el trabajo de la semana. Los árbitros necesitan la misma ayuda que en primera división".

