U. de Chile oficializó la renovación de contrato de Matías Zaldivia hasta fines del próximo año

Una buena noticia recibieron este martes los hinchas de Universidad de Chile, ya que Matías Zaldiva renovó su contrato con el club, el cual terminaba en diciembre de este año.

A través de sus redes sociales, el cuadro azul informó que el argentino-chileno firmó un nuevo vínculo hasta fines de 2027, lo cual festejó el zaguero con pasado en Colo-Colo.

"Me pone muy contento; agradecer al Club por seguir confiando en mí. Desde que llegué, ha sido un lugar donde me han hecho sentir muy cómodo, la gente del staff como en el estadio y en la calle", dijo el central.

"Mati" también habló de su recuperación después de varias semanas lesionado. "Me tuve que tomar el tiempo para recuperarme bien, estoy en la última etapa; quiero jugar partidos de Copa Chile para tener ruedo para cuando arranque la segunda parte del campeonato", explicó.

Cabe señalar que Zaldivia arribó al conjunto universitario en 2023 y desde entonces se ha afianzado como referente del plantel, disputando 119 encuentros, en los cuales ha entregado cinco asistencias y ha aportado con doce goles, uno de ellos al Cacique este mismo año.

Además, con la camiseta del "Romántico Viajero" ha levantado los títulos de Copa Chile 2024 y Supercopa Chile 2025.

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