La intensa agenda que tendrá Vozinha de cara a su presentación oficial en Colo-Colo

Después de una espera que se prolongó más de lo presupuestado, el portero de Cabo Verde, Vozinha, llegó a Chile para concretar su fichaje en Colo-Colo.

El guardameta, quien generó sensación por sus actuaciones en la Copa del Mundo, sobre todo ante España y Argentina, fue recibido en el Aeropuerto de Santiago por una multitud de hinchas albos que estuvieron aguardando por horas.

De acuerdo al cronograma informado por el cuadro popular, el golero africano se realizaría los exámenes médicos de rigor a primera hora de este lunes.

Luego el cancerbero tendrá su primera práctica bajo las órdenes del técnico Fernando Ortiz desde las 9:30, mientras que su presentación sería a las 12:30.

De esta manera, llega a su fin una de las grandes teleseries del mercado invernal chileno, una marcada por la incertidumbre sobre la llegada del arquero, quien argumentó problemas personales para postergar su vuelo.

Esto, incluso, despertó rumores de que podría "dejar pagando" al elenco de Macul para privilegiar otras ofertas que habría recibido tanto desde Marruecos como desde México, lo cual finalmente no ocurrió.

Vozinha, cuyo nombre legal es Josimar José Évora Dias, debutó en 2007 con el Batuque FC de su natal Cabo Verde, para luego en 2011 fichar por el CS Mindelense. Después de eso registró pasos por Progresso do Sambizanga de Angola (2012-14) una segunda aventura en Mindelense (2014-15) y luego vistió los colores del FC Zimbru Chișinau de Moldavia (2015-16), Gil Vicente de Portugal (2016-17), AEL Limassol de Chipre (2017-22), AS Trencín de Eslovaquia (2022-24) y G. D. Chaves de la Segunda División de Portugal (2024-26).

Con respecto a su selección nacional, el portero hizo su estreno en 2012 y desde entonces ha disputado 94 compromisos, destacando sus participaciones en cuatro ediciones de la Copa Africana de Naciones (2013, 2015, 2021 y 2023) y en la ya mencionada cita mundialista de Norteamérica.

PURANOTICIA