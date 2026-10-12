U. de Chile golea 6-0 a Ñublense y acorta distancia en la lucha por el título

Universidad de Chile goleó a Ñublense en el estadio El Teniente de Rancagua y no desaprovechó la caída de Colo-Colo para descontar terreno en la lucha por el título de Primera División.

Si bien los Azules comenzaron de inmediato a presionar a sus rivales, fueron los chillanejos los que pusieron la primera nota de peligro a los cinco minutos, cuando un cabezazo de Ignacio Jeraldino exigió a Gabriel Castellón.

El equipo de Fernando Gago no quiso más sobresaltos y a los ocho un tiro de Agustín Arce fue una advertencia para los Diablos Rojos que, a no mediar la oportuna intervención de Nicola Pérez, habían visto vulnerada su meta.

El gol llegó sólo cuatro minutos después en una secuencia de pases que comenzó Marcelo Morales, siguió Arce, que habilitó a Maximiliano Guerrero, que convirtió con un certero remate el 1-0 para la U.

Los universitarios no dejaron de atacar y estiraron cifras a los 36’ cuando Ignacio Vásquez ganó metros por la banda izquierda, centró y Guerrero chutó con potencia, y aunque rebotó en un rival, la pelota llegó a las redes para el 2-0.

Los Azules continuaron generando peligro y en el segundo minuto adicional del primer tiempo Pablo Calderón derribó a Vásquez y fue expulsado, con lo que oscureció aún más el panorama de Ñublense.

La U demostró su absoluta superioridad con la tercera conquista a los 55'. Un golazo de Agustín Arce que remató desde el vértice izquierdo del área del ataque azul y que puso la pelota en un rincón inalcanzable para Pérez.

La fiesta Azul en Rancagua no paró. A los 72' un carrerón de Guerrero por la derecha, pase para Arce, que se la toca a Gonzalo Reyna para anotar el cuarto. Dos minutos después vino la jugada por la izquierda con Marcelo Morales como protagonista y en plena línea de sentencia Eduardo Vargas marcó el 5-0.

La goleada la cerró Fabián Hormazábal a los 85' que sin marcas prácticamente puso el 6-0, con lo que la U les descontó tres puntos a Colo-Colo, quedó a nueve de distancia con seis partidos por jugar y no se baja de la lucha por el título.

Universidad de Chile (6): Gabriel Castellón, Nicolás Ramírez (56’ Fabián Hormazábal), Igor Licnovsky, Matías Zaldivia, Marcelo Morales, Agustín Arce, Charles Aránguiz (76’ Marcelo Díaz), Ignacio Vásquez (56’ Gonzalo Reyna), Tobías Reinhart (76’ Israel Poblete), Eduardo Vargas, Maximiliano Guerrero (76’ Juan Martín Lucero). DT: Fernando Gago.

Ñublense (0): Nicola Pérez, Felipe Campos, Jovany Campusano, Pablo Calderón, Sebastián Valencia, Gabriel Graciani (71' Franco Rami), Lorenzo Reyes, Manuel Rivera (60’ Diego Céspedes), Matías Plaza (46’ Carlos Salomón), Estaban Calderón (60’ Fernando Ovelar), Ignacio Jeraldino (46’ Lucas Molina). DT: Juan José Ribera.

Goles: 12’ Maximiliano Guerrero 1-0; 36’ Maximiliano Guerrero 2-0; 55’ Agustín Arce 3-0; 72’ Gonzalo Reyna 4-0; 74 Eduardo Vargas 5-0; 85’ Fabián Hormazábal 6-0.

Estadio: El Teniente de Rancagua (6.689 espectadores)

Árbitro: Cristian Garay

Expulsado: 45’+2 Pablo Calderón (Ñub)

PURANOTICIA