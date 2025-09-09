U. de Chile envió una carta a la ANFP para suspender la Supercopa ante Colo-Colo

Pese a estar programada para este domingo a las 15:00 horas en el estadio Santa Laura, la realización de la Supercopa entre Universidad de Chile y Colo-Colo sigue estando en duda, principalmente por los constantes reparos que ha manifestado el conjunto laico, que cuatro días después debe enfrentar a Alianza Lima por la ida de los cuartos de final de Copa Sudamericana.

De hecho, el elenco azul se jugó -literalmente- su última carta para postergar el duelo. Así lo hizo saber este martes La Tercera, que replicó una carta que enviaron desde el "Romántico Viajero" al presidente de la ANFP, Pablo Milad, donde apuntaron a temas tanto deportivos como de seguridad para evitar que el partido se lleve a cabo este fin de semana.

En el escrito, el cuadro universitario desmintió los dichos del gerente de ligas Yamal Rajab, quien había señalado que los estudiantiles no habían presentado una petición para reagendar el pleito. "Como usted sabe de sobra, esta solicitud ha sido formulada a usted, verbalmente y por escrito. También hemos tratado el tema con el señor Jorge Yunge, secretario general de la Asociación y con el propio señor Rajab", puntualizaron.

Asimismo, le pidieron a Milad que "nos indique si, en lo sucesivo, debemos dirigirnos a los trabajadores de la Asociación que tengan incidencia sobre los diversos asuntos de manera directa, con la finalidad de no perder nuestro tiempo, como, al parecer, hemos hecho hasta hoy".

Por otra parte, en referencia a su compromiso por la Copa Sudamericana, la U dijo estar siendo "perjudicada en su participación internacional, toda vez que la programación de este partido afecta seriamente al equipo en su cotejo ante Alianza de Lima. Cabe hacer presente que la Federación Peruana de Fútbol ha suspendido el partido de dicho club, mientras miembros de la ANFP (confiamos en que no su directiva ni sus funcionarios) buscan infructuosamente la manera de perjudicar la participación internacional de Universidad de Chile".

"Tal como ha ocurrido antes con otros clubes chilenos, no contamos con el apoyo más mínimo de la Corporación en instancias internacionales y, por el contrario, pareciera ser que la única intención de miembros de la ANFP es que los clubes chilenos fracasemos en dichas competencias internacionales", agregaron.

Además, lamentaron el estado en que se encuentra el recinto de Independencia para albergar el cruce contra los albos. "El estadio está con diversas obras que, evidentemente, no serán terminadas de aquí al domingo. Tapar hoyos es solo una medida parche, que configura un grave atentado contra la seguridad de los jugadores, público y la comunidad general", finalizaron.

