U. de Chile derrota a O'Higgins en partido pendiente y escala al tercer lugar en la Liga de Primera

En una fría jornada en el estadio Nacional, Universidad de Chile se puso punto final a la primera rueda de la Liga de Primera con un cómodo 2-0 sobre O'Higgins, para reavivar la ilusión de seguir en la lucha por el título.

El cuadro laico llegaba a este encuentro sumamente golpeado después del inesperado empate con Unión La Calera, duelo que tenían prácticamente controlado en el primer tiempo y se les terminó escapando de las manos, desaprovechando lo que hubiese sido una revitalizante victoria.

Por lo mismo, los azules estaban obligados a ganar para no seguir relegando puntos en su tarea -a estas alturas casi utópica- de alcanzar al líder Colo-Colo. Mismo caso para el "Capo de Provincia", que con su paridad con Coquimbo Unido se estancó en la medianía de la tabla.

El conjunto universitario tuvo contra las cuerdas al local durante los primeros minutos y contó con dos chances claras para haber abierto la cuenta en Ñuñoa (5' y 8'). Los dirigidos por Fernando Gago resistieron el chaparrón inicial y de a poco fueron respondiendo de cara al arco de Omar Carabalí (17' y 19').

Finalmente la apertura de la cuenta ocurrió en el 36'. Córner servido por Marcelo Morales desde el sector izquierdo y el venezolano Bianneider Tamayo remató con una impresionante volea para superar a un guardameta que no alcanzó a reaccionar.

El dueño de casa pudo irse al descanso ganando por un marcador a un más amplio, pero el gol de Eduardo Vargas (45') fue invalidado por una infracción previa.

El comienzo del segundo tiempo no ofreció grandes emociones hasta que Arnaldo Castillo igualó la contienda, sin embargo, el juez de línea levantó la bandera por fuera de juego (58').

A partir de ese momento, el compromiso se tornó de ida y vuelta, y aunque la visita ejerció un leve dominio no fue capaz de capitalizarlo en el tanteador, mientras que en la vereda contraria Ignacio Vásquez sacó un disparo rasante que encontró una feble respuesta de Carabalí y sentenció el definitivo 2-0 (83').

En los descuentos, Miguel Brizuela fue expulsado por doble amonestación en el forastero (90+6').

De esta forma, la U firmó su sexto triunfo del torneo y escaló hasta el tercer lugar con 24 puntos, dos menos que Universidad Católica y doce por debajo del puntero Colo-Colo. El combinado de la Sexta Región, en cambio, se mantuvo décimo con veinte unidades.

Ahora ambos equipos se alistan para debutar este domingo por la Copa Chile, con Universidad de Chile recibiendo a Santiago Wanderers a partir de las 17:30 horas y O'Higgins recibiendo a Unión Española desde las 20:00.

FICHA DEL PARTIDO

Universidad de Chile

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal (Nicolás Fernández, 69'), Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Israel Poblete, Agustín Arce (Javier Altamirano, 59'); Maximiliano Guerrero (Ignacio Vásquez, 77'), Eduardo Vargas, Elías Rojas (Lucas Romero, 77'). (DT: Fernando Gago)

O'Higgins

Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo (Nicolás Garrido, 78'), Miguel Brizuela, Luis Pavez; Felipe Ogaz, Benjamín Schamine (Martín Maturana, 74'); Francisco González, Martín Sarrafiore (Joaquín Tapia, 57'), Bastián Yáñez (Thiago Vecino, 74'); Arnaldo Castillo. (DT: Lucas Bovaglio)

Expulsados: Miguel Brizuela (OHI, 90+6')

Árbitro: Piero Maza

Estadio: Nacional, Ñuñoa

PURANOTICIA