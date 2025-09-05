U. de Chile condena carta de Independiente en contra de la Conmebol y los invita a "reclamar a la FIFA"

En Independiente de Avellaneda no se tomaron nada de bien el fallo de la Conmebol, que resolvió descalificar al cuadro argentino y clasificar a Universidad de Chile a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras los graves hechos de violencia ocurridos hace semanas en el estadio Libertadores de América.

Tras conocerse el fallo, el Rojo publicó una polémica carta al organismo, en el cual expresó "su más enérgico repudio frente a la decisión dictada por la entidad que preside, la cual ignora sus reglamentos vigentes y condena injustamente a nuestra Institución". Además, pidió retirar toda imagen del club en el Museo Conmebol.

Junto a esto, el elenco de Avellaneda lanzó acusaciones contra un conjunto estudiantil que salió a responder este viernes al equipo argentino.

"El Club Universidad de Chile condena enérgica y categóricamente la carta pública dirigida por el Club Atlético Independiente al Señor Presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), Don Alejandro Domínguez", comenzó expresando en la misiva.

"Cabe señalar que el Club Universidad de Chile no concuerda con las sanciones aplicadas por el órgano de primera instancia en contra de nuestra institución, pero ello solo nos confiere el derecho de recurrir a las instancias de revisión correspondientes y no a denostar ni injuriar a nadie. Esto último incluye al propio Club Atlético Independiente y a su dirigencia, quienes insisten en promover el odio y en ejercer la violencia -ahora a través de una carta- en contra de nuestro club, de la Conmebol y de su Presidente quien, por cierto, no tiene intervención ni injerencia sobre los órganos disciplinarios de la Confederación, los cuales son autónomos", agregan.

Además, añadió que "todos los clubes que participamos de competencias internacionales conocemos (o tenemos la obligación de conocer) las normativas que rigen dichas competencias, así como la reglamentación interna y disciplinaria del ente rector del fútbol sudamericano".

Por último, la U cerró con un sutil mensaje: "En este sentido, le recordamos al Club Atlético Independiente que existen instancias de apelación y de reclamación previstas en la normativa Conmebol y que, cualquier reclamo adicional, pueden hacerlo (por intermedio de su Federación) dirigido a FIFA Strasse 20, 8044, Zurich, Suiza".

Finalmente, el club informó que "se reserva expresamente todas las acciones y derechos que pueda ejercer en contra del Club Atlético Independiente y su dirigencia".

PURANOTICIA