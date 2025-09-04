U. de Chile avanza a cuartos de final de la Copa Sudamerica y enfrentará a Alianza Lima: Independiente fue descalificado

Los dirigidos por Gustavo Álvarez enfrentarán a Alianza Lima en cuartos de final, en una llave que parte el jueves 18 de septiembre en Perú y se define la semana siguiente en el estadio Nacional.
La Comisión Disciplinaria de la Conmebol resolvió que Universidad de Chile avance a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, luego de los graves incidentes que provocaron la cancelación de la revancha ante Independiente en Avellaneda, disputada por la ronda de octavos en el estadio Libertadores de América.
Mientras que el equipo trasandino fue descalificado de la competición.
El ente rector del fútbol sudamericano dio por válido el empate 1-1 que se registraba en el minuto 4 del segundo tiempo, resultado que clasifica a los azules gracias al 1-0 obtenido en la ida en el estadio Nacional.
Los dirigidos por Gustavo Álvarez enfrentarán a Alianza Lima en cuartos de final, en una llave que parte el jueves 18 de septiembre en Perú y se define la semana siguiente en el recinto de Ñuñoa.
No obstante, la decisión de Conmebol llegó acompañada de castigos ejemplares para la U:
El conjunto argentino también fue sancionado a jugar siete compromisos internacionales en calidad de local sin público y otros siete de visitante sin el apoyo de su fanaticada.
Además, el ente rector del fútbol sudamericano aplicó una multa de 250 mil de la divisa estadounidense al Rojo.
Cabe mencionar que el dictamen es apelable dentro de un plazo de siete días a partir de este jueves.
