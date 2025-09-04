U. de Chile avanza a cuartos de final de la Copa Sudamerica y enfrentará a Alianza Lima: Independiente fue descalificado

La Comisión Disciplinaria de la Conmebol resolvió que Universidad de Chile avance a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, luego de los graves incidentes que provocaron la cancelación de la revancha ante Independiente en Avellaneda, disputada por la ronda de octavos en el estadio Libertadores de América.

Mientras que el equipo trasandino fue descalificado de la competición.

El ente rector del fútbol sudamericano dio por válido el empate 1-1 que se registraba en el minuto 4 del segundo tiempo, resultado que clasifica a los azules gracias al 1-0 obtenido en la ida en el estadio Nacional.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez enfrentarán a Alianza Lima en cuartos de final, en una llave que parte el jueves 18 de septiembre en Perú y se define la semana siguiente en el recinto de Ñuñoa.

No obstante, la decisión de Conmebol llegó acompañada de castigos ejemplares para la U:

Siete partidos sin público de local y otros siete sin público como visita .

. Multa de USD 150.000 . El monto de esta multa será debitado automáticamente del importe a recibir por el Club de la Conmebol e n concepto de derechos de Televisión o Patrocinio .

. El monto de esta multa será debitado automáticamente del importe a recibir por el Club de la Conmebol e . Multa de USD 120.000 por la infracción al artículo 15.2 del Código Disciplinario de la Conmebol en concordancia con el artículo 27 del mismo cuerpo legal. El monto de esta multa será debitado automáticamente del importe a recibir por el Club de la Conmebol en concepto de derechos de Televisión o Patrocinio”.

El conjunto argentino también fue sancionado a jugar siete compromisos internacionales en calidad de local sin público y otros siete de visitante sin el apoyo de su fanaticada.

Además, el ente rector del fútbol sudamericano aplicó una multa de 250 mil de la divisa estadounidense al Rojo.

Cabe mencionar que el dictamen es apelable dentro de un plazo de siete días a partir de este jueves.

