U. de Chile aplicó derecho de admisión a 44 hinchas por incidentes ante Everton y Limache

Luego de los partidos ante Everton y Deportes Limache por la Liga de Primera, Universidad de Chile anunció duras sanciones en contra de 44 hinchas por diversos incidentes protagonizados en ambos duelos disputados en el estadio Santa Laura.

A través de sus redes sociales, el conjunto laico informó que en todos los casos se aplicó el código 102 a los infractores lo cual les impide entrar a los recintos deportivos.

Del total de forofos, uno quedó con prohibición de ingreso por seis años por ingresar a la cancha en el choque con los limachinos, mientras que otros nueve recibieron un castigo de una década fuera de los estadios al ser sorprendidos con fuegos artificiales.

En el resto de los casos, se registraron 28 fanáticos que pasaron irregularmente desde galería hasta la tribuna Andes; dos por porte de drogas; y una persona por porte de arma blanca; otra por vulneración del derecho de admisión; y un par de individuos señalados por desorden y hurto de balones en el calentamiento previo al partido, respectivamente.

"Durante 2025, Universidad de Chile registra a 347 personas con aplicación de código 102 por diversas faltas. En 117 casos fue por porte de pirotécnica, lo que implica para los sancionados quedar fuera de los estadios por 10 años y la apertura de una causa ante la justicia ordinaria por cometer un delito", detallaron desde el elenco laico.

Por último, el "Romántico Viajero" hizo un llamado "a los asistentes a respetar las normas establecidas y confirma el compromiso de seguir aplicando, tal como lo ha hecho durante toda la temporada, los recursos que la ley faculta para que los hinchas tengan seguridad y la mejor experiencia estadio en los partidos de local de la U".

PURANOTICIA