U. Católica oficializó las renovaciones de Darío Melo, Eugenio Mena y Jhojan Valencia

Además, se espera que pronto sea confirmado el fichaje de Matías Palavecino, figura en el histórico título de Coquimbo Unido.
Semanas atrás, Universidad Católica selló las renovaciones de referentes del club como Fernando Zampedri, Gary Medel y Branco Ampuero. Y ahora se sumaron más jugadores.
Es que este jueves, el cuadro de la franja oficializó nuevas renovaciones de cara a la temporada 2026, donde competirá en el torneo local, Copa Libertadores, Copa Chile, Supercopa y Copa de la Liga.
Se trata del arquero Darío Melo, el lateral izquierdo Eugenio Mena y del volante Jhojan Valencia.
"Cruzados informa las renovaciones de Darío Melo, Eugenio Mena y la continuidad de Jhojan Valencia", dio a conocer el conjunto precordillerano a través de sus redes sociales.
Además, se espera que pronto sea confirmado el fichaje de Matías Palavecino, figura en el histórico título de Coquimbo Unido.
Además, estarían cerca de llegar a la UC el defensor Bernardo Cerezo, proveniente de Ñublense, además del delantero argentino Justo Giani, de 26 años, quien aterrizó este jueves en Santiago para someterse a los exámenes médicos previos.
(Imagen: @Cruzados)
PURANOTICIA