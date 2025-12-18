U. Católica oficializó las renovaciones de Darío Melo, Eugenio Mena y Jhojan Valencia

Click acá para ir directamente al contenido
Jueves 18 de diciembre de 2025 16:26
Semanas atrás, Universidad Católica selló las renovaciones de referentes del club como Fernando Zampedri, Gary Medel y Branco Ampuero. Y ahora se sumaron más jugadores.

Es que este jueves, el cuadro de la franja oficializó nuevas renovaciones de cara a la temporada 2026, donde competirá en el torneo local, Copa Libertadores, Copa Chile, Supercopa y Copa de la Liga.

Se trata del arquero Darío Melo, el lateral izquierdo Eugenio Mena y del volante Jhojan Valencia.

"Cruzados informa las renovaciones de Darío Melo, Eugenio Mena y la continuidad de Jhojan Valencia", dio a conocer el conjunto precordillerano a través de sus redes sociales.

Además, se espera que pronto sea confirmado el fichaje de Matías Palavecino, figura en el histórico título de Coquimbo Unido.

Además, estarían cerca de llegar a la UC el defensor Bernardo Cerezo, proveniente de Ñublense, además del delantero argentino Justo Giani, de 26 años, quien aterrizó este jueves en Santiago para someterse a los exámenes médicos previos.

(Imagen: @Cruzados)

