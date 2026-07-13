U. Católica aclaró que Juan Francisco Rossel no sufrió una fractura de nariz ante San Luis de Quillota

La goleada por 4-0 que sufrió Universidad Católica ante San Luis de Quillota, por la última fecha de la fase grupal de Copa Chile, estuvo marcada por la lesión de Juan Francisco Rossel.

El joven delantero abandonó la cancha a los 45 minutos tras recibir un fuerte golpe en el rostro por parte de Joel Torres.

Si bien tras el cotejo el técnico del conjunto de la franja, Daniel Garnero, aseguró que el atacante había sufrido una fractura de tabique, este lunes llegó tranquilidad para la UC.

Es que a través de sus redes sociales, el elenco precordillerano aclaró que el ariete no presenta una fractura y que solamente fue una fuerte contusión en la nariz.

"Qué bueno que ya todo está mejor y que no fue una fractura y solo una contusión fuerte en tu nariz. A recuperarse y vamos con todo para los próximos desafíos", publicó el equipo estudiantil.

PURANOTICIA