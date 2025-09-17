"Tucu" Contreras previo al duelo ante Alianza Lima: "Vamos a Perú con el envión del Superclásico"

El plantel de Universidad de Chile viajó a Perú para afrontar el duelo ante Alianza Lima, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, con la confianza por las nubes. Es que el cuadro azul viene de golear el domingo a Colo-Colo por la Supercopa.

Por eso, previo a tomar el vuelo a suelo incaico, el delantero Rodrigo Contreras manifestó su optimismo de poder dar el primer golpe en la llave ante el conjunto "íntimo".

"Va a ser un partido durísimo, pero vamos con las ganas y con el envión del Superclásico para buscar un resultado positivo", expresó el "Tucu".

Sobre la importancia que tuvo la Supercopa en el plantel, el atacante resaltó: "Hizo muy bien para el grupo, para lo que venía. Ese partido nos da un envión anímico muy importante para buscar el resultado en Perú".

Consultado por las críticas a la U el conseguir la clasificación por secretaría tras los incidentes ante Independiente, comentó: "Vamos a pensar en fútbol, no vamos a entrar en polémicas. Vamos a jugar y a buscar la clasificación, para llegar a la vuelta más tranquilos".

Por último, Contreras se refirió a la pelea en la ofensiva del equipo, donde Nicolás Guerra irrumpió con todo luego de ser figura ante Colo-Colo: "Somos cuatro delanteros, Nico lo hizo bien, jugó un gran partido. Lo importante es que la U gane".

