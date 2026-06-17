Tribunal posterga para la próxima semana la decisión sobre el castigo a Javier Correa

Se esperaba que el martes se conociera el posible castigo a Javier Correa por sus duros dichos contra el árbitro Nicolás Gamboa en la derrota de Colo-Colo frente a Huachipato por la Copa de la Liga. Sin embargo, el goleador tendrá que seguir esperando.

Es que el Tribunal de Disciplina de la ANFP postergó para la próxima semana la decisión sobre una eventual sanción contra el delantero de los albos.

Según dio a conocer radio ADN, el motivo pasa para que las partes involucradas puedan tener más tiempo para formular sus observaciones en torno a lo que expuso en la audiencia.

Consignar que el Sindicato de Árbitros había solicitado un castigo histórico de diez fechas. Sin embargo, los gremios no están habilitados para presentar quejas ante la orgánica legal de la ANFP.

Además, el propio jugador salió la semana pasada a pedir disculpas públicas, a través de un video publicado por las redes sociales de Colo-Colo, y aseguró que sus declaraciones fueron "desacertadas" y en "caliente", lo cual podría influir en la determinación del Tribunal.

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