Tribunal de la ANFP revoca castigo y anula la resta de tres puntos a Universidad de Concepción

Universidad de Concepción recibió una buena noticia luego de que la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP revocara la sanción que le había impuesto la Primera Sala, la cual contemplaba la resta de tres puntos en el Campeonato Nacional.

El castigo había sido aplicado debido al pago tardío del IVA correspondiente al mes de febrero, una situación que había generado un duro golpe deportivo para el conjunto penquista.

Sin embargo, tras revisar los antecedentes, la Segunda Sala determinó que existió un caso fortuito o de fuerza mayor, lo que eximió al club de toda responsabilidad y dejó sin efecto la sanción.

La resolución establece que “se revoca la sentencia dictada por la Primera Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP, de fecha 28 de abril de 2026, que sancionó al Club Deportivo Universidad de Concepción con la pérdida de tres (3) puntos”.

Asimismo, el documento añade que “se declara que en la especie concurre un caso fortuito o fuerza mayor que exime de responsabilidad al Club, rechazándose la denuncia interpuesta por la Unidad de Control Financiero y quedando, en consecuencia, sin efecto la antedicha sanción”.

Con esta determinación, Universidad de Concepción mantiene su posición en el undécimo lugar de la tabla del Campeonato Nacional, con 19 puntos, evitando así un castigo que habría afectado su ubicación en la clasificación.

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