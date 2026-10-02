Tribunal de Disciplina de la ANFP rechaza petición de desafiliación contra San Marcos de Arica

San Marcos de Arica recibió una gran noticia este viernes luego de que el Tribunal de Disciplina rechazara la denuncia presentada por la ANFP por presunta falsificación de información financiera, cuestión por la cual arriesgaba la desafiliación.

De acuerdo al documento emanado desde el ente rector del fútbol chileno, el cuadro ariqueño habría entregado "información falsa o adulterada" en la declaración jurada trimestral de capital ante la Comisión del Mercado Financiero (CMF).

Pese a todo. la Primera Sala del Tribunal desestimó la acusación "por no haberse acreditado con el estándar probatorio exigible, que el Club San Marcos de Arica S.A.D.P. haya presentado documentación falsa o adulterada ante la Asociación".

No obstante, acogió una denuncia subsidiaria "declarándose que el Club San Marcos de Arica S.A.D.P. incumplió su obligación de proporcionar oportunamente a la Asociación los antecedentes relativos a la capitalización de la deuda con su accionista don David Ramos Molina, que incidieron en el capital de funcionamiento declarado al 31 de marzo de 2026".

A raíz de esto último, se sancionó al conjunto santo a pagar 500 Unidades de Fomento, cifra cercana a los veinte millones y medio de pesos.

El fallo fue respaldado por unanimidad de sus integrantes: Exequiel Segall, Santiago Hurtado, Simón Marín, Carlos Aravena, Alejandro Musa, Jorge Isbej y Franco Acchiardo.

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