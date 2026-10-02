Gabriel Suazo afirma que "respetan" la decisión de Marcelino Núñez de salir de la Roja y aclara cruce con Lucas Cepeda

Gabriel Suazo rompió el hermetismo y alzó la voz luego de que Marcelino Núñez fuera liberado de la convocatoria de la Roja por un presunto conflicto con el director técnico interino, Nicolás Córdova.

En diálogo con los medios tras el entrenamiento de este viernes, el lateral izquierdo afirmó que "el grupo respeta una decisión personal y sigue de la misma forma que cuando estaba Marcelino. Somos un grupo que viene trabajando de muy buena forma, a pesar de buenos o malos resultados. Esta pasada nos ha tocado perder en dos ocasiones, seguimos con el discurso de competir, pero es parte de, es parte del proceso y obviamente nosotros queremos ganar".

De todas maneras, el capitán de la Selección chilena evitó referirse a las razones del mediocampista para salir de la concentración. "Yo no voy a entrar en algo que tiene que aclarar Marcelino, es él quien tiene que aclarar toda la situación", puntualizó.

En esa misma línea, el futbolista del Sevilla FC agregó que "nosotros estamos convencidos de lo que estamos haciendo, respetamos su decisión y también lo queremos mucho, es un gran jugador y es una decisión personal que se nos comentó, la que no juzgamos para nada, es una decisión de él".

Al mismo tiempo, remarcó que "es Marcelino quien tiene que salir a aclarar y dar su opinión y su versión, yo no entro ahí. (...) Acá se abre un mundo en cuanto a opiniones, pero nuestro foco no es ese, sino competir, crecer, conocernos entre nosotros, esté quien esté. Hoy está 'Nico' y nosotros lo respetamos al máximo, respetamos su trabajo y a su cuerpo técnico".

Por último, el formado en Colo Colo le bajó el perfil a la supuesta pelea que tuvo Núñez con Lucas Cepeda. "No pasó ni a mayores, no fueron ni 10 segundos, en donde le pidió de una forma más expresiva para que rematara al arco, y listo, el compañero respondió y se cerró ahí. En la siguiente jugada, te lo digo con total claridad, hicieron dos paredes, hacen un golazo y se dan la mano", detalló Suazo.

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