Tribunal de Disciplina de la ANFP determinó castigo a la U por graves incidentes ante Audax Italiano en el Nacional

El Tribunal de Disciplina de la ANFP sancionó a la Universidad de Chile por los graves incidentes cometidos en el encuentro ante Audax Italiano en el estadio Nacional, en un partido válido por la primera fecha de la Liga de Primera.

El ente le aplicó un castigo de prohibición de público en la galería sur para el próximo partido de local de los azules ante Deportes Limache y restricción de espectadores para los dos siguientes en esa misma zona.

El detalle del castigo contempla que la galería sur, desde la puerta número 11 hasta la 18, deberá estar cerrada.

Además, para los siguientes dos partidos como local de la U, esa misma zona descrita deberá recibir solo público específico: mujeres de toda edad, menores de 12 años y hombres mayores de 65 años de edad.

Pero, Universidad de Chile puede respirar tranquila luego de que el Tribunal de Disciplina de la ANFP decidiera no sancionar a Juan Martín Lucero, quien fue expulsado en el duelo ante Audax Italiano.

Es que si bien el atacante cumplió con su partido de castigo ante Huachipato, fue denunciado por hablar con la prensa tras el cotejo con los itálicos, situación que es penalizada por el reglamento.

Sin embargo, de acuerdo al medio partidario "La Magia Azul", para fortuna del trasandino y del técnico Francisco Meneghini el Tribunal perdonó al ariete y solo multó al club con 10 UF.

De esta manera, el "Gato" quedó a disposición del entrenador para sumar minutos de cara al compromiso de este viernes ante Palestino en la comuna de La Cisterna.

