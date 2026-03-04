Universidad de Chile y Club Deportivo Palestino se juegan el todo por el todo en el Nacional por un cupo a la Sudamericana

Continúa la acción por la Copa Sudamericana 2026 y este miércoles Universidad de Chile y Palestino se enfrentarán a las 21:30 horas en el Estadio Nacional en busca del segundo cupo del fútbol nacional para la fase grupal del certamen internacional.

El cuadro azul, semifinalista la temporada pasada, llega con un envión anímico después de vencer el domingo a Colo Colo en el Superclásico en el estadio Monumental para conseguir su primer triunfo en el Campeonato Nacional 2026.

Además, los estudiantiles ya enfrentaron a los árabes hace un par de semanas, con un empate sin goles por la tercera fecha de la Liga de Primera.

Eso sí, para este cotejo los universitarios no podrán contar con el defensa Matías Zaldivia, héroe ante el Cacique, debido a que arrastra una sanción de Conmebol de la temporada pasada.

Por su lado, Palestino también llega con confianza al encuentro, después de haber goleado a O'Higgins el pasado fin de semana.

Consignar que el partido entre azules y árabes se disputará sin público en el reducto de Ñuñoa, debido a que la U todavía debe cumplir la sanción impuesta por Conmebol por los violentos incidentes ocurridos el año pasado frente a Independiente en Avellaneda.

