Benjamín Kuscevic tendría todo acordado para salir de Fortaleza y arribar a la MLS

Se avecinan días claves para definir el futuro del defensa nacional Benjamín Kuscevic, quien quedó en una especie de limbo luego del descenso de Fortaleza la Serie B de Brasil.

Es que pese a ser titular en gran parte de la última temporada, el chileno perdió su lugar en el once estelar del Leon del Pici y en este inicio de año apenas jugó dos partidos del Campeonato Cearense, no siendo convocado a un total de nueve encuentros.

Pero todo parece indicar que el martirio del zaguero llegó a su fin, ya que según Tom Bogert, periodista estadounidense de The Athletic, medio deportivo ligado del New York Times, el central podría migrar a la Major League Soccer.

De acuerdo a lo informado por el comunicador en su cuenta de X, el formado en Universidad Católica estaría a detalles de unirse a las filas del Toronto FC en un operación que comprende un préstamo con opción de compra.

PURANOTICIA