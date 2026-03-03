Benjamín Kuscevic tendría todo acordado para salir de Fortaleza y arribar a la MLS

Tras un inicio de año con poca participación en el conjunto tricolor, el defesa chileno estaría a detalles de cerrar su fichaje a uno de lo clubes canadienses que compiten en la liga de Estados Unidos.
Se avecinan días claves para definir el futuro del defensa nacional Benjamín Kuscevic, quien quedó en una especie de limbo luego del descenso de Fortaleza la Serie B de Brasil.
Es que pese a ser titular en gran parte de la última temporada, el chileno perdió su lugar en el once estelar del Leon del Pici y en este inicio de año apenas jugó dos partidos del Campeonato Cearense, no siendo convocado a un total de nueve encuentros.
Pero todo parece indicar que el martirio del zaguero llegó a su fin, ya que según Tom Bogert, periodista estadounidense de The Athletic, medio deportivo ligado del New York Times, el central podría migrar a la Major League Soccer.
De acuerdo a lo informado por el comunicador en su cuenta de X, el formado en Universidad Católica estaría a detalles de unirse a las filas del Toronto FC en un operación que comprende un préstamo con opción de compra.
