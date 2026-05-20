Tribunal de Disciplina de la ANFP castigó a la U. de Concepción con la resta de tres puntos en la Liga de Primera

Justo cuando parecía que se vendría el repunte de Universidad de Concepción tras su victoria sobre O'Higgins, el Tribunal de Disciplina de la ANFP le dio un duro golpe al elenco penquista y le quitó tres puntos en la Liga de Primera.

Esto, porque el organismo acogió una denuncia de la Unidad de Control Financiero por un retraso del "Campanil" en el pago del formulario 29 (IVA) de febrero del presente año.

En su defensa, desde el cuadro forero argumentaron que "durante la madrugada del día 20 de marzo de 2026, el Gerente General del club Universidad de Concepción, Sr. Simón Figari Vial, fue víctima del robo de su teléfono móvil, el cual contenía el token digital (soft token) del Banco Consorcio, único mecanismo de autenticación habilitado para autorizar transferencias desde las cuentas del mencionado Club".

Sin embargo, el ente autónomo de la ANFP respondió que "si bien el robo de un teléfono móvil constituye un hecho externo y ajeno a la persona que lo sufre, ello no basta por sí solo para configurar fuerza mayor eximente en sede disciplinaria. (...) El club denunciado pudo adoptar resguardos para impedir que sus actividades financieras dependan de una sola persona y de un solo dispositivo electrónico".

Ante esta situación, la UDEC pasó de tener 17 a 14 unidades, situándose apenas cuatro por arriba de la zona de descenso. Eso sí, el combinado de la región del Biobío aun puede apelar ya que se trata de un fallo de primera instancia.

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