Partido entre Everton vs Coquimbo cambiaría de horario por falta de contingente policial

El partido entre Everton de Viña del Mar y Coquimbo Unido, a disputarse este viernes 22 de mayo en el estadio Sausalito sufrió una modificación en su horario.

De manera preliminar, el duelo se disputaría a las 20:30 horas en el reducto de Av. Padre Hurtado, sin embargo, por solicitud de Carabineros se adelantó a las 15:00 horas.

A falta de confirmación de parte de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, el cambio se debería a una falta de contingente policial para el horario nocturno.

Fuentes de Puranoticia.cl señalaron que el partido se podría disputar con luz de día, pero que aún resta la firma de la resolución final del delegado Manuel Millones.

Esto estaría en directa relación con temas de seguridad asociados a la gran cantidad de contingente que se necesita para las actividades del 21 de mayo en Valparaíso.

Según consigna Radio ADN, la decisión ya habría sido comunicada al plantel de Coquimbo Unido, que no se tomó de buena manera la modificación.

"Negligente para con nosotros. Nos causa un daño deportivo infinito. No tenemos problemas con jugar cada 48 horas, pero cuando se planifica", expresó a la mencionada emisora el gerente deportivo del elenco pirata, Pablo Ramírez.

Asimismo, planteó que "la autoridad no entiende que esto es fútbol profesional y que somos un equipo de región, que tiene desplazamientos importantes".

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