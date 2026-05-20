Arturo Vidal califica como un "malentendido" el lío con casa de cambio y afirma que "un amigo cometió un error"

Luego de dos días estando en el centro de la polémica, Arturo Vidal abordó el problema judicial que lo salpicó después de haber recibido de parte de un cercano $50 millones que habían sido sustraídos desde una casa de cambios, dineros que el "King" restituyó en plenitud.

Tras la práctica de Colo-Colo, el volante sostuvo que "hay un malentendido. No pasó nada. Un amigo cometió un error y estoy yo para ayudarlo. Gracias a Dios lo puedo ayudar, tengo los medios para ayudarlo. Me he ganado la vida trabajando, mi amigo asumió la culpa y ya estamos bien".

Además, el "King" respondió de manera irónica cuando le consultaron si atravesaba dificultades económicas. "Sí, sí, necesito de verdad. Tengo una familia, tengo hijos, tengo todo lo que quiero, tengo salud, no creo que tenga problemas de plata", dijo el mediocampista.

Por último, el exseleccionado nacional remarcó que "ya lo cerré. Mi amigo se comprometió, yo lo ayudé con $35 millones para que pagara la cuenta, él puso lo otro que faltaba. Sí tiene que aprender que no puede volver a hacer esto".

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