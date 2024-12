Tribunal de Defensa de la Libre Competencia condena a la ANFP a pagar millonaria compensación a D. Melipilla

La ANFP no para de recibir golpes económicos en este 2024 y ahora sufrió un nuevo revés. Es que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ordenó que el organismo de Quilín pagué una millonaria compensación de Deportes Melipilla, por la demanda que interpuso el cuadro "potro" por "daño emergente".

El motivo tiene su origen en 2018, cuando para subir desde la Segunda División a la Primera B, los equipos debían pagar una cuota de incorporación de 24 mil Unidades de Fomento (UF).

Ante esto, el conjunto metropolitano acusó que alcanzó a pagar las 24.000 UF que se le pidieron por haber subido a Primera B en ese año, planteando que 12.000 UF fueron canceladas al contado y las otras 12.000 UF en las cuotas por los pagos de derechos de televisación.

Pero el ente rector del balompié nacional planteó que el club no se encontraba legitimado para deducir la demanda "al no haber formado parte ni intervenido en el proceso que dio lugar a la sentencia" y que, al quedar excluido, "no es posible tener por acreditado el daño alegado, ni su nexo causal con la conducta sancionada". Por eso, el elenco de los "potros" fue a la Justicia y ahora ganó la demanda.

"Se resuelve acoger la demanda de Club Deportes Melipilla S.A.D.P. sólo en cuanto se condena a la demandada Asociación Nacional de Fútbol Profesional, representada por Pablo Milad Abusleme, a pagar a la demandante la suma de 23.000 Unidades de Fomento, a título de daño emergente, conforme al valor que tenga dicha unidad al día del pago", sostuvo el fallo.

Consignar que a eso se agrega que la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP todavía no toma una resolución por la denuncia que Deportes Concepción entabló en contra de Melipilla por no pago de cotizaciones y eventual falsificación de documentos, aunque el lunes 30 de diciembre podría haber fallo.

PURANOTICIA