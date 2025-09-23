Tras Fiestas Patrias, Concón National volvió a sus entrenamientos con la mira puesta en Deportes Puerto Montt

Tras 4 días de receso debido a las celebraciones de Fiestas Patrias, los jugadores del elenco aurinegro retomaron este lunes sus entrenamientos con normalidad en el Estadio de Calle 7, en la comuna de Concón.

Con miras en lo que será el partido frente a Deportes Puerto Montt, los dirigidos por Orlando Gutiérrez tendrán 3 semanas de trabajo en donde se contemplarán tres partidos amistosos frente a clubes de Primera División.

Unión La Calera, Deportes Limache y O'higgins son los elencos con los que se medirán para llegar de buena forma a enfrentar al cuadro del delfín.

Respecto a este retorno Gutierrez expresó: “Creemos nosotros que respecto a la competencia que tenemos y la para que había, era importante darle días de descanso, venían de hacer esfuerzos reiterativos durante muchos días, así que consideramos que era bueno que descansaran, estar con la familia que es muy importante en estos momentos. Y desde hoy ya empezamos la preparación para los partidos amistosos que tenemos en cartelera para llegar de buena forma al partido con Deportes Puerto Montt”

Por parte de los jugadores, el volante Joaquín Llanos evaluó el retorno a los entrenamientos de la siguiente forma: “Lo tomamos de la mejor forma, el volver a los entrenamientos, tuvimos unos días libre que nos sirvieron mucho para llenarnos de energía con la familia y soltar un poco esa mala racha que veníamos trayendo. Y quedarnos con ese último partido frente a Ovalle que metió una ilusión.”

PURANOTICIA