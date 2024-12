Torneo de Primera División comenzará el 15 de febrero y Copa Chile tendrá fase de grupos

El Consejo de Presidentes de la ANFP aprobó la Ley Almirón, que consiste en que a partir de 2025, cuando un entrenador esté sancionado, no podrá entrar al estadio.

Esta modificación a las reglas del Campeonato se produjo como consecuencia de la denuncia de Universidad de Chile contra Colo-Colo por el supuesto desacato del DT.

Yamal Rajab, gerente de Ligas de la ANFP, explicó que "se aprobó la propuesta del directorio, en el sentido que los técnicos que estén suspendidos no podrán ingresar al estadio el día del partido. Además, ya no existe la prohibición de usar elementos tecnológicos en la banca, sí que tengan un uso técnico de comunicación para la integridad de los jugadores (...) Es un cambio que es nuevo, ya que no tengo recuerdo que haya existido la prohibición de un técnico suspendido al recinto".

En cuanto a las fechas para el arranque de los campeonatos, la Primera División iniciará el fin de semana del 15 de febrero y la Primera B el 22 y 23 del mismo mes.

Respecto a la definición de la Supercopa entre Colo-Colo y la U, Rajab sostuvo que "está en análisis, se verán distintos escenarios para ver si los partidos son de ida y vuelta. Estamos conversando también con los clubes y no nos cerramos tampoco a que sea a partido único".

Sobre los cambios en la Copa Chile, se anunció que van a haber más partidos, ya que será con fase de grupos, aunque aún falta por confirmarlo.

Por último, los descensos se mantendrán tal cual están ahora y la Liguilla por el Ascenso en la Primera B cumplirá con el mismo formato actual.

PURANOTICIA