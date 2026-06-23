Tomás Barrios ya tiene programación para disputar la segunda ronda de la qualy en Wimbledon

Tomás Barrios (135° del ranking ATP) tuvo un triunfal debut en la exigente qualy de Wimbledon, luego de derrotar en dos sets al experimentado italiano Marco Cecchinato, para así seguir en carrera por ingresar al cuadro principal del tercer Grand Slam de la temporada.

Y el tenista chileno volverá este miércoles a la acción en el major londinense, cuando enfrente al invitado local británico Paul Jubb (334°), quien viene de eliminar al francés Pierre-Hugues Herbert (250°) por 7-5 y 7-6 (6).

El cotejo, inédito en el circuito. ya tiene programación. La organización del certamen ubicó el encuentro para el segundo turno del court 3, tras un duelo femenino que arranca a las 06:00 horas chilena. De esta manera, el chillanejo saldría a la pista a eso de las 07:30 horas.

"Tomi" tiene que ganar ese y otro partido más, el de una eventual tercera ronda, para cumplir su objetivo de ingresar al main draw de La Catedral, donde ya está asegurado Alejandro Tabilo (33°).

Cabe señalar que Barrios ya ha superado en dos oportunidades la qualy de Wimbledon. Primero fue en 2021, cuando cayó en su debut en el cuadro principal ante el sudafricano Kevin Anderson, y después en 2023, cuando logró avanzar a segunda ronda, inclinándose ante el belga David Goffin.

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